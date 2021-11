배민 "배달이 캐릭터들 직접 만나 보세요"

스타필드 하남점에 팝업스토어 '배달이친구들과 소울푸드' 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(이하 배민)을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 26일부터 내달 5일까지 스타필드 하남점 센트럴 아트리움에서 팝업스토어 '배달이친구들과 소울푸드'를 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 오프라인으로 '배달이친구들'을 처음 선보이는 자리다. 우아한형제들은 어린아이부터 성인까지 다양한 고객에게 '배달이친구들'을 알리고 친숙한 이미지를 전달하고자 팝업스토어를 마련했다.

배달이친구들은 배민이 한국의 전통 민속인형 '꼭두'에 착안해 만든 마스코트다. 2011년 배민 앱 출시와 함께 태어난 '독고배달이'를 필두로 현재는 '메이배달이', '냥이배달이', '왕배달이', '하얀봉다리배달이', '까만봉다리배달이' 등 총 15종이 있다.

팝업스토어는 배달이친구들 조각 전시를 비롯해 배달이친구들과 함께 사진을 찍을 수 있는 포토존, 어린이 고객을 위한 놀이형 체험존 등으로 구성됐다.

한명수 우아한형제들 크리에이티브부문장(CCO)은 "배달이친구들은 배달의민족만의 톡톡 튀는 감성을 담은 마스코트로, 이번 팝업스토어를 통해 고객에게 조금 더 친숙하게 다가가고자 했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr