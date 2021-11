KB證 "비대면 개인 고객 연금계좌 전년 대비 6배 성장"

타 업권 등에서 이전 대부분…'머니 무브' 가속화

[아시아경제 이민우 기자] KB증권의 비대면 개인고객의 연금 계좌수가 전년 대비 6배로 증가했다.

KB증권은 올해 들어 지난달 말까지 비대면으로 신규 개설된 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금 계좌수는 4만6000개로 지난해 같은 기간 7000여개 대비 6배 넘게 성장했다고 26일 밝혔다. 이로 인해 KB증권의 개인고객의 연금 잔고도 전년보다 67% 성장했다는 설명이다.

비대면을 통해 24시간 365일 연금계좌이전 신청이 가능해진 것이 주효했다고 강조했다. 개인연금의 50% 이상이 타사 이전(계좌이체)을 통해서 유입됐다. 이중 은행 등 타 업권에서 이전해온 계좌가 80%를 차지했다. IRP 계좌도 30% 이상이 타사 이전을 통해 유입됐다. 역시 타 업권에서 이전해 온 계좌가 70%를 차지했다.

한편 개인연금 및 IRP는 KB증권 전국 영업점 및 모바일트레이딩시스템(MTS) '마블'을 통해 가입할 수 있다. 투자 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다. 기타 상품 가입 및 자세한 사항은 가까운 KB증권 영업점, 홈페이지 및 고객센터를 통해 문의하면 된다.

최재영 KB증권 연금사업본부장은 "비대면(언택트) 시대에 발맞춰 체계적인 비대면 연금 상담을 위해 온라인 인프라 및 1대 1 비대면 상담 조직을 구축해 놓은 것이 비대면 계좌수 성장에 주효했다"며 "앞으로도 고객의 편안한 노후를 위해 최적화된 자산관리와 양질의 금융서비스를 안정적이고 편리하게 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

