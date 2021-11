[아시아경제 부애리 기자] 네이버 관계사 라인이 일본에서 제페토의 대체불가능토큰(NFT)을 발행했다고 26일 밝혔다. 제페토는 네이버의 글로벌 증강현실(AR) 아바타 서비스다.

라인은 자체 블록체인 기술을 활용해 제페토 월드 공식 맵 벚꽃정원 이미지 12종을 각 100개씩 총 1200개의 NFT를 발행한다. 이 NFT는 일본 한정으로 발행된다.

크립토게임즈의 NFT 스튜디오에서 개당 500엔(약 5100원)에 1차 판매된다. 이후 라인 비트맥스 NFT 마켓 베타버전에서 2차 유통된다.

라인은 제페토와의 협력을 통해 NFT에 대한 친근감을 높여 더 많은 이용자들이 NFT를 구매하고 거래할 수 있도록 할 예정이다.

자세한 사항은 라인 블록체인 웹사이트에서 확인하면 된다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr