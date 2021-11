울산교육청, 노조 함께 청렴캠페인 전개

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청이 26일 공무원 노동조합과 태화강 국가정원 일대에서 청렴 사회를 다짐하는 캠페인을 가졌다.

행사에는 이용균 울산교육청 부교육감과 4개 지방직 공무원 노동조합(울산시교육청 공무원노동조합, 울산광역시교육청 일반직공무원노동조합, 전국공무원노동조합 교육청 본부 울산교육청 지부, 울산교육청 기술직 공무원노동조합)의 임원진과 청렴 업무 담당자 등 20여명이 참여했다.

행사 참가자는 시민을 대상으로 부패 방지·청렴 실천을 약속하면서 청탁금지법과 부패 공익신고 리플릿을 배포했다. 동시에 태화강 국가정원 일대에서 환경정화 활동도 펼쳤다.

한 노조 임원은 “현장에서 시민 대상 청렴 캠페인이 지속되기를 기대한다”고 말했다.

노옥희 교육감은 “다양한 프로그램을 운영해 지역사회의 지지와 동참을 유도할 계획”이라고 말했다.

울산시교육청은 청렴하고 신뢰받는 울산교육 구현을 위해 전 직원 청렴 교육 의무 이수, 자체 청렴도 조사, 청렴매거진 발간, 고위직 청렴도 평가, 청렴캠페인 등 청렴 정책을 펼치고 있다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr