'흑발 이재명'에 조수진 "이미지 컨설팅에만 8900만원...순정파 배우로 둔갑"

"이재명 눈물, 국민들은 어리둥절"

[아시아경제 윤슬기 기자] 조수진 국민의힘 선거대책위원회 공보단장이 흑발로 염색한 이재명 더불어민주당 후보를 향해 "아무리 사람의 변신은 무죄라지만 포르노 배우가 순정파 배우로 둔갑하려는 것도 무죄일까"라고 꼬집었다.

조 공보단장은 25일 자신의 페이스북에 '이재명 후보의 현란한 변신에 대하여'라는 제목의 글을 올려 "이재명 후보가 잘못했다며 연일 엎드려 큰 절을 하고, 연신 두 눈에서 눈물을 짜내고 있다"라며 이같이 말했다.

이어 조 공보단장은 "이재명 후보의 눈물은 진실된 감정의 액체일까, 오염된 위선의 찌꺼기일까"라며 "상식을 가진 국민은 어리둥절할 뿐"이라고 비판했다.

조 공보단장 또 "이재명 후보는 회색 머리칼 연출 등 이미지 컨설팅에만 8900만원을 썼다고 한다"라며 "이 후보가 강조하는 '서민'은 이해 못할 것 같다"라고 지적했다.

아울러 조 공보단장은 "진실로 '과거'를 참회한다면 대장동, 백현동 부패 게이트로 수천억대 국민 약탈, 수십억대 변호사비 대납 의혹, 친형 정신병원 강제 입원 시도 등에 대해 고백과 사죄부터 하고, 후보직을 사퇴해야 할 것"이라고 말했다.

한편 이 후보는 1년8개월 만에 흑발로 염색하고 공식 석상에 나타났다. 이 후보는 지난해 3월부터는 백발을 유지해왔다. 하지만 최근 '50대 대통령 후보'를 강조하면서 이미지 쇄신이 필요하다는 판단으로 머리색을 바꿨다고 전했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr