25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 디지털 대전환 엑스포에서 한 업체 관계자가 스마트 미러를 활용한 운동 솔루션을 시연하고 있다. 오는 28일까지 열리는 이번 전시회에서는 인공지능(AI)과 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷·5G, 메타버스 등 5개 분야에서 국내 중소·벤처기업·스타트업 약 175개사가 참여해 다양한 제품과 서비스를 선보인다./고양=김현민 기자 kimhyun81@

