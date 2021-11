물류산업진흥재단, '대·중소 물류기업 상생' 컨퍼런스 성료

[아시아경제 이동우 기자] 물류산업진흥재단은 '2021 물류산업진흥 컨퍼런스'를 진행했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 ‘희망과 상생의 물류생태계 창조’를 주제로 물류산업진흥재단이 주최하고, 국토교통부와 현대글로비스 후원으로 개최했다.

1부는 중소물류기업 발전을 위한 연구과제 발표와 제8회 논문공모전에서 국토교통부 장관상을 수상한 한국항공대학교 항공교통물류학과의 ‘이커머스 기업의 경쟁력 확보방안: ESG관점으로’ 발표가 진행됐다. 이어 올해 물류 스타트업 경진대회에서 최우수상을 수상한 뉴빌리티의 ‘도심 라스트마일 자율주행 배달로봇을 활용한 음식 배달 및 즉시 배송 서비스’ 등 소개했다.

2부에는 우수 중소물류기업 포상 5인과 논문공모전 5인, 스타트업 경진대회 6인의 수상팀 시상식이 열렸다.

우수 중소물류기업(인)포상에는 한국초저온평택(최우수상), 밸류링크유(우수상), 다원로지스틱스(우수상), 지엘에스 오재훈(물류장인상), 대신정기화물자동차 김영식(물류장인상)에게 돌아갔다.

논문 공모에는 한국항공대학교 대학원(국토교통부 장관상), 경기연구원 교통물류연구실·한양대학교(물류산업진흥재단이사장상), 부산대학교 대학원(한국로지스틱스학회장상), 국방대학교 국방관리대학원 국방관리학과(한국SCM학회이사장상)가 수상했다.

스타트업 경진대회에서는 뉴빌리티(국토교통부 장관상·최우수상), (주)니나노컴퍼니(우수상), 한국딥러닝(주)(우수상), ㈜소프티스(장려상), ㈜알지티(장려상), ㈜해양드론기술(장려상)이 수상했다.

물류산업진흥재단 관계자는 “이미 디지털 트랜스포메이션과 ESG경영은 대기업과 중소물류기업의 지속가능한 성장을 위해 필수 조건이 되었다”며 “오늘 개최되는 온라인 2021 물류산업진흥 컨퍼런스가 물류업계의 많은 분들이 기업 발전을 도모할 수 있는 기회의 장이 되길 바란다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr