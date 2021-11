靑 "NSC 상임위, 北 대화재개 노력 지속"

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 회의 열어

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 25일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다"면서 "참석자들은 최근 한반도와 주변 정세를 점검하고, 최근 외교차관회담 등 한미 간 긴밀한 조율을 바탕으로 북한과의 대화를 조속히 재개하기 위한 노력을 지속해 나가기로 했다"고 밝혔다.

아울러 청와대는 "유엔 평화유지활동(PKO) 분야 최고위급 회의인 2021 서울 유엔 평화유지 장관회의(12월7일~8일)가 아시아에서 처음으로, 역대 최대 규모로 개최되는 만큼, 우리의 높아진 국제적 위상에 걸맞게 첨단기술과 의료 등 유엔 평화유지활동의 역량 강화를 위해 국제사회와 적극 협력해 나가기로 했다"고 전했다.

한편 청와대는 "NSC 상임위 참석자들은 내주 재개하는 판문점 견학(11월30일)은 국민들이 한반도 현실과 평화 현장을 몸소 느낄 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라며 "단계적 일상회복에 맞추어 판문점 견학 기회를 점차 확대해 나가기로 했다"고 전했다.

청와대는 "해외 주요 위험지역에 체류 중인 우리 국민과 기업의 안전과 보호를 위해 정세를 면밀히 주시하면서 필요한 조치를 계속 취해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr