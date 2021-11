[인사] 2022년 롯데그룹 정기임원 인사

◆대표이사 및 단위조직장 승진

롯데그룹 화학군 총괄대표 兼 롯데케미칼㈜ 대표이사 부회장 김교현

롯데지주㈜ 대표이사 부회장 이동우

롯데글로벌로지스㈜ 대표이사 사장 박찬복

㈜대홍기획 대표이사 부사장 홍성현

롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표 부사장 강성현

롯데쇼핑㈜ 슈퍼사업부 대표 부사장 남창희

롯데물산㈜ 대표이사 부사장 류제돈

롯데정밀화학㈜ 대표이사 내정 부사장 김용석

롯데알미늄㈜ 대표이사 부사장 조현철

롯데지주㈜ 재무혁신실장 부사장 고정욱

롯데이네오스화학㈜ 대표이사 내정 전무 정승원

㈜롯데아사히주류 대표이사 상무 정재학

에프알엘코리아㈜ 대표이사 상무 정현석

한국에스티엘㈜ 대표이사 상무 김진엽

한국후지필름㈜ 대표이사 상무 이형규

◆대표이사 및 단위조직장 보임

롯데그룹 유통군 총괄대표 兼 롯데쇼핑㈜ 대표이사 내정 부회장 김상현

롯데그룹 식품군 총괄대표 兼 롯데제과㈜ 대표이사 사장 이영구

롯데그룹 호텔군 총괄대표 兼 ㈜호텔롯데 대표이사 내정 사장 안세진

롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장 정준호

롯데컬처웍스㈜ 대표이사 내정 부사장 최병환

롯데엠시시㈜ 대표이사 내정 부사장 정부옥

롯데지주㈜ HR혁신실장 부사장 박두환

롯데캐피탈㈜ 대표이사 내정 전무 추광식

㈜씨텍 대표이사 내정 전무 강경보

롯데GFR㈜ 대표이사 내정 상무 이재옥

롯데자산개발㈜ 대표이사 상무 오일근

◆승진

[롯데제과]

상무 김현덕, 최성철, 허진성

상무보 이경재, 최규상, 김경수, 윤여욱

[롯데푸드]

상무 박찬호

상무보 윤덕환, 최호형, 김홍규

[롯데칠성음료]

상무 이양수, 이남철, 여명랑

상무보 안진표, 서인환

[롯데지알에스]

상무 김치만

상무보 최용환, 이권형

[롯데중앙연구소]

상무 양시영

상무보 곽중기

[대홍기획]

상무 이승조

상무보 김의중, 황정호

[롯데유통사업본부]

상무보 김동현

[롯데백화점]

전무 이호설

상무 김선민, 구성회, 김재범, 정경운, 임재철

상무보 윤우욱, 강우진, 윤형진, 우순형, 신남선, 전일호, 이원석, 박성철

[롯데마트]

전무 김창용

상무 신주백

상무보 이준혁, 배효권, 윤병수

[롯데슈퍼]

전무 정원호

상무 김동하

상무보 현영훈, 배대성

[롯데e커머스]

상무 김장규

상무보 김종환

[롯데하이마트]

상무 박왕근, 문병철

상무보 박창현, 김은정

[코리아세븐]

상무 김영혁, 이우식

상무보 홍준, 손승현

[롯데홈쇼핑]

전무 김재겸

상무 이용환, 강재준

상무보 정지현, 전호진

[롯데컬처웍스]

상무 정경재

상무보 김무성

[롯데멤버스]

상무보 김근수

[롯데글로벌로지스]

상무 최명호, 조창락

상무보 김태웅, 권순근, 권재범

[롯데정보통신]

상무 김경엽, 김성환, 박종표

상무보 김양규, 임종삼, 곽미경, 장병철, 김봉세, 강은교

[호텔롯데]

전무 Morten Andersen

상무 이효섭

상무보 두경태, 조창용, 김지태, 권정근

[롯데면세점]

상무 이상진

상무보 노재승, 한경완

[롯데월드]

상무보 김관식, 김기훈

[롯데리조트]

상무보 하태홍

[롯데렌탈]

상무 김경봉

상무보 이규필, 이상엽, 이광호

[롯데물산]

상무보 손유경, 이윤석

[롯데상사]

상무보 이창휘

[캐논코리아]

상무보 김정현, 이호성, 전형준

[한국후지필름]

상무보 박찬성

[롯데캐피탈]

상무 하양호

상무보 오용하

[롯데케미칼 기초소재사업]

전무 황민재, 박수성

상무 김성권, 박재철, 임오훈, 박경선, 김용학, 강종원

상무보 박인철, 조용준, 박중성, 최정규, 김해철, 이현섭, 권조현, 김기생, 심미향, 송근창

[롯데케미칼 첨단소재사업]

상무 김대중, 양재호, 한명진

상무보 문정식, 이한수, 이경남

[롯데정밀화학]

상무 신준혁, 권의헌

상무보 김주용, 강경하

[롯데이네오스화학]

상무보 노동인

[LC USA]

상무 한경조, Mark Peters

[롯데엠시시]

전무 윤승호

[롯데알미늄]

상무 한충희, 이상원

상무보 백병옥

[롯데건설]

전무 김병근

상무 김진, 지승렬, 김상민, 고용주, 김태완

상무보 이정원, 박용신, 이대풍, 김영균, 이상한, 강민종, 김영주, 성무진

[CM사업본부]

상무보 고권석

[롯데미래전략연구소]

상무보 안성준

[롯데벤처스]

상무보 배준성

[롯데인재개발원]

상무보 임원균

[롯데지주]

전무 임성복, 정영철, 김홍철

상무 권오승

상무보 진주태

