박남춘 시장, 독일 싸토리우스 회장 접견…송도 시설투자 협의

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역청은 박남춘 인천시장이 25일 송도국제도시 G타워에서 독일의 글로벌 생명과학 기업인 싸토리우스사의 요아킴 크로이츠버그(Joachim Kreuzburg) 회장을 접견했다고 밝혔다.

이날 만남은 지난 3일 싸토리우스가 인천시 등과 송도국제도시에 3억달러 규모의 바이오의약 원부자재 시설투자와 관련한 투자유치협약 체결 이후 후속 진행 상황과 세부계획을 논의하기 위한 것이다.

박 시장은 "인천 송도가 싸토리우스의 아시아 주요 생산 거점 구축을 위한 최고의 선택"이라며 "송도가 바이오의약 생산뿐만 아니라 원부자재 수급에서도 글로벌 허브가 될 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 밝혔다.

싸토리우스는 지난해 11월 송도 내 바이오의약 원부자재 제조·연구개발 및 교육시설 건립을 위해 1억달러 규모의 시설투자를 골자로 하는 투자의향서를 인천경제청에 제출한 바 있다.

이어 이달 초에는 시설투자 규모를 3억달러 규모로 확대하는 내용의 투자유치 양해각서를 산업부, 복지부, 인천시 등과 함께 체결했다.

1870년 독일에서 설립된 싸토리우스는 생명과학 분야 연구 및 공정 관련 제품, 장비 등을 공급하고 이와 관련된 기술 서비스를 지원하는 바이오 연구·공정 분야 글로벌 선도기업이다. 60개 이상 국가에 지사를 운영하고 있고 임직원 1만600여명에 지난해 기준 매출액이 3조2000억원에 달한다.

싸토리우스는 송도에 일회용백, 세포배양배지, 제약용 필터, 멤브레인 등의 생산시설을 건립해 전 세계 수출의 거점으로 육성할 계획이다.

아울러 바이오의약 공정 분야 연구개발과 교육사업도 추진, 국내 기술이전 및 연관산업 동반성장에도 기여한다는 방침이다.

