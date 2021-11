신안군, 명품 천일염으로 담근 김장김치 나눔 봉사

천일염 고장 신의면여성단체협의회, 소외된 이웃에 사랑 나눠

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군 신의면여성단체협의회(회장 이정희)가 지난 21일부터 23일까지 3일간 회원 30여명이 참여한 가운데 소외된 이웃을 위한 김장 나눔 봉사를 했다.

25일 군에 따르면 전국 천일염 생산량의 약 25%를 차지하고 있는 명실공히 천일염의 고장 신의면에서 직접 생산한 명품 천일염을 사용해 봉사자들의 사랑과 정성이 잘 버무려져 맛깔 나는 김치가 만들어졌다.

이날 정성껏 담근 김치는 독거노인과 저소득 세대 238가구와 관내 경로당 14개소에 전달됐다.

김치를 전달받은 윤 모(89세) 어르신은 “매년 이맘때가 되면 김치가 기다려진다”면서 “혼자 지내다 보니 특별한 반찬을 맛보기가 힘든데 갓 지은 쌀밥에 김장김치 한 줄기 얹어 먹으면 맛이 좋다”고 고마움을 전했다.

이정희 신의면여성단체협의회장은 “궂은 날씨에도 불구하고 봉사에 참여해준 회원들과 도움을 주신 모든 분들께 고마움을 전한다”며 “앞으로도 지역사회의 소외되고 어려운 이웃을 위한 봉사에 적극적으로 참여하겠다”고 말했다.

한편 올해 김장 나눔 행사에서는 세계자연유산에 등재된 신안 갯벌을 비롯해 신안군의 아름다운 자연환경 보호를 위해 추진 중인 일회용품 사용 줄이기 캠페인에 동참하는 뜻에서 김치 용기를 스티로폼 상자 대신 종이상자로 사용했다.

