러 가스프롬, 몰도바 가스공급 중단기한 이틀연장...최악상황은 모면

[아시아경제 이현우 기자] 러시아 국영 가스기업인 가스프롬이 몰도바 정부에 통보했던 천연가스 공급 중단 기한을 이틀 연장하겠다고 발표하면서 최악의 가스대란은 피한 것으로 알려졌다. 몰도바 정부가 유럽연합(EU)의 긴급지원금으로 당장 급한 불은 끌 수 있었지만, 아직 러시아에 가스 미수금 부채가 많은 만큼 지속적인 가스수급 위협에 노출될 것으로 우려되고 있다.

24일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 가스프롬은 이날 몰도바 정부와 천연가스 공급 중단기한 연장에 합의했다고 밝혔다. 앞서 가스프롬은 지난 22일 몰도바 정부에 올해 공급한 가스대금 지불기한이 당도했음에도 몰도바 정부가 대금을 내지 않았다며 지급이 계속 이뤄지지 않으면 48시간 내로 가스공급을 차단하겠다고 통보한 바 있다.

이에 몰도바 정부는 밀린 가스대금 7400만달러(약 878억원)을 긴급 예산편성을 통해 확보, 26일 의회 승인을 통과하면 바로 가스프롬에 대금을 보내주겠다고 입장을 밝히면서 양자가 극적 합의에 이르게 됐다고 블룸버그통신은 전했다. 이에따라 가스대란 우려는 일단 최악의 상황은 피했다는 평가다.

몰도바 정부가 가스대금을 마련할 수 있었던 것은 EU의 긴급지원금 덕분이었던 것으로 알려졌다. 앞서 EU는 러시아가 가스공급 차단을 무기로 몰도바 정부에 EU와의 협력관계 축소 등을 요구한 것으로 알려지자 긴급지원금으로 6000만유로(약 700억원)을 지원한 바 있다.

EU 지원금으로 급한 불은 끌 수 있었지만 앞으로 지속적인 러시아의 가스공급 중단 위협은 계속될 것이란 우려도 나오고 있다. CNN에 따르면 몰도바는 러시아 정부에 가스대금 미수금으로 적립된 부채 7억달러를 갚지 못하고 있는 상황으로 알려졌다.

지난 달 러시아와 체결한 새로운 가스공급계약 또한 공급가격이 전년 입방미터(㎥)당 140달러 대비 3배 이상 상승한 450달러로 책정돼 앞으로 가스대금 확보에 어려움이 클 것으로 예상되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr