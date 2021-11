티몬, 연말 홈파티 주방가전 페어…"홈쿡·혼술 아이템 특가"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 가정에서 안전하고 편안하게 연말 모임을 즐기려는 고객들을 위한 '연말 홈파티 주방가전 페어' 프로모션을 진행한다.

티몬은 홈파티족을 겨냥해 오븐, 인덕션, 와인셀러, 커피머신, 식기세척기 등 다양한 주방 가전을 특가로 판매한다. 최대 20%의 즉시할인 쿠폰혜택을 제공하는 이번 프로모션은 오는 30일까지 펼쳐질 예정이다.

메인 요리를 위한 대표 상품으로 ▲키첸 인덕션+와이드 그릴팬(12만9000원)이 꼽힌다. 열전도가 빠른 2구 인덕션으로 다양한 요리가 가능하며, 구매하는 모든 고객에게 실리콘 손잡이 2개도 무료 증정한다.

그 밖에 ▲리큅 식품건조기(5만3000원) ▲일렉트로룩스 컴팩트 블렌더(7만2700원) ▲쿠쿠 에어프라이어(9만200원) ▲키친아트 전기오븐(KNOV-C60, 9만8100원) 등이 준비됐다.

홈술에 필수인 ▲LG DIOS 와인셀러 미니냉장고(W087B, 31만5270원)를 비롯해 ▲네스프레소 라티시마 원 F111 커피머신(30만3000원) ▲퀸나 클래식 티 메이커(1만8900원) ▲레꼴뜨 와플메이커(2만8500원) ▲자일렉 아이스크림 메이커(3만9900원) 등 음료와 디저트 준비를 위한 아이템들도 선보인다.

