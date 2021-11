쿠팡, 물류센터에 최신 방한설비·난방용품 지급 확대

스피드도어, 에어커튼 등 방한 시스템 확충

모든 공간에 화재 위험 없는 난방기구 배치

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 전국 물류센터에 최신 방한설비와 난방·보온용품 지급을 대폭 확대한다고 25일 밝혔다.

쿠팡은 연내 전국 물류센터에 외부에서 들어오는 찬 공기를 막는 '스피드도어' 300여 개를 설치한다. 건물 구조상 '스피드도어'를 설치할 수 없는 곳에는 강한 바람을 내뿜어 외부 찬 공기 유입을 막는 '에어커튼' 100여개를 설치할 예정이다. 스피드도어와 에어커튼은 작업자들이 찬 공기와 바람에 직접 노출되는 것을 최소화하고, 난방기구의 효과를 극대화해 체감온도를 높여 주는 역할을 할 것으로 기대된다.

쿠팡은 또 물류센터 작업 공간별로 화재 위험이 없는 안전한 난방기구를 배치했다. 고정된 위치에서 업무가 이뤄지는 주요 작업장에는 천정에서 안전하게 열이 골고루 방사되는 천정형 난방기를 설치하고 현장 휴게실도 곳곳에 추가했다. 야외에서 근무하는 직원들을 위한 난방시설을 비롯해 외부 화물 차량 기사들도 따뜻하게 쉴 수 있도록 난방이 가능한 대기실도 별도로 마련했다.

여기에 작업장에 온기가 오랫동안 유지될 수 있도록 전국 물류센터의 작업공간에 따라 라디에이터, 온풍기, 미니 온풍기, 전기방석 등 6800여개의 맞춤형 난방기구를 곳곳에 배치 중이다. 개인별 보온·안전용품도 전직원에게 무료로 지급하고 있다. 물류센터 별로 실내외 근무여부와 업무 특성에 따라 방한복, 방한장갑, 방한화 등 필수용품을 비롯해 발열조끼, 경량패딩, 넥워머, 방한복면, 귀마개, 핫팩 등 다양한 보온·안전용품을 무상으로 제공하고 있다.

쿠팡은 직원들의 의견을 반영해 보온·안전용품들을 지속적으로 개선해 나간다는 방침이다. 쿠팡 관계자는 "쿠팡의 전국 물류센터는 직원들에게 가장 안전하고 쾌적한 근무환경을 제공하기 위해 계속 노력하고 있다"며 "겨울철에도 직원들이 모두 안전하고 건강하게 근무할 수 있도록 끊임없이 소통하고 지원 시스템을 지속적으로 업그레이드할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr