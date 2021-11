농협금융, '농협은행 가상인간' 신입행원 채용

MZ고객과 디지털 소통 위한 새로운 시도

[아시아경제 성기호 기자]농협금융지주는 25일 농협은행이 딥러닝 기술을 기반으로 구현한 인공지능(AI) 은행원을 정식 직원으로 채용할 계획이라고 밝혔다. 아직 프로토타입 수준이지만 손병환 농협금융지주 회장과 권준학 농협은행장의 디지털 전환에 대한 강력한 의지가 반영됐다는 후문이다.

AI은행원은 현재 농협은행에 근무 중인 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직원들의 얼굴을 합성한 가상의 은행원으로서 목소리에 맞춰 입모양이 자연스럽게 구현되도록 장시간 학습을 통해 만들었다. AI기술을 활용해 개발한 디지털 휴먼이지만 신규직원 채용 일정에 맞춰 인사발령을 내고, 정식 사원처럼 사번도 부여한다. 내년 1월부터는 22사번 입사동기들과 함께 약 3개월의 연수 및 수습 과정을 거친 후 임용장도 교부할 예정이다.

단순히 일회성 행사에 그치는게 아니라 일반 행원처럼 직무를 부여해 관리해 나가기로 했다. 사내 홍보모델로서 사회관계망서비스(SNS)를 통한 고객과의 소통을 주로 담당할 예정이지만 향후 영업점에서 고객을 대상으로 상품설명서를 읽어주는 등 업무영역도 점차 확대해 나갈 방침이다.

또 AI 은행원을 디지털 전환의 디딤돌로 삼아 임직원들이 스스로 참여하며 혁신하는 문화를 조성하고, AI 관련 법체계와 실제 운영상의 문제점을 파악해 해결과제를 축적해 나가겠다는 복안이다.

농협금융 관계자는 “앞으로 도래할 디지털 시대에도 소외되는 지역과 계층이 없도록 현실세계와 디지털세계, MZ세대를 아울러 연결하고 소통할 수 있게 하는 것이 협동조합 금융기관인 농협에 주어진 과제”라며 “AI행원이 그 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.

