윤석열 '전두환 조문' 입장 변경 놓고, 김제동-김경진 설전

"尹 입장 애매모호하고 불분명" 김제동 지적에

김경진 "순간 명확한 의사표시 못한 것" 반박

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 전두환 씨 조문 여부를 두고 입장을 변경한 것 관련, 방송인 김제동과 윤석열 경선 캠프 대외협력특보를 지낸 김경진 전 의원이 설전을 벌였다.

24일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침' 진행을 대신 맡은 김씨는 김 전 의원에게 "(윤 후보가) '조문 가야 되지 않겠나?' 하다가 안 가는 걸로 바뀌었다고 해서 지금 얘기가 많이 나오고 있다. 말이 조금 애매모호하다는 이야기가 있다"라고 지적했다.

이에 대해 김 전 의원은 "윤 후보는 분명한 입장을 가지고 있다"라며 "아마 순간 명확한 의사표시를 못 하고 준비 일정이라든지 이런 부분을 보고 검토하겠다, 갈 수도 있지 않겠느냐, 이런 뉘앙스로 얘기를 하셨던 것 같다. 이후 다른 의원들과 의논한 후 안 가는 것이 맞겠다고 해서, 그렇게 분명히 결정을 했다"고 설명했다.

그러자 김씨는 "김 전 의원은 분명한 입장이라고 하셨는데, 조문 관련 문제도 그렇고 사과 문제도, '정치는 잘했다'고 얘기한다든지 사람들에게 분명한 입장이 전달되지 않는다"고 재차 지적했다. 앞서 윤 후보는 "전 전 대통령이 정치는 잘했다"는 발언과 사회관계망서비스(SNS)에 올린 '개 사과' 사진으로 거센 비판을 받은 바 있다.

김씨는 이어 "윤 후보로서는 본인의 분명한 의견이 전달되지 않으면 억울할 수도 있겠단 생각이 든다"면서도 "전달하는 과정에 문제가 있는 건가, 사람들이 분명한 입장을 오해를 하는 건가. 아니면 계속해서 분명한 입장을 취하지 못하고 있는 건가"라고 추궁했다.

이에 김 전 의원은 "다시 한번 말씀드리면 윤 후보는 전두환 씨 조문 안 가겠다는 것이 지금 분명한 입장"이라며 "또 5·18민주화운동에 대해 '이 시대를 사는 우리 모두가 5월 광주의 아들이고 딸이다' 이런 분명한 인식을 가지고 있다"고 답변했다.

그러나 김씨는 "그런데 그렇게 말씀하신 것과는 다른 반응을 자꾸 보이게 되니까 사람들이 이렇게 질문을 하게 되는 것"이라며 거듭 윤 후보의 태도를 문제 삼았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr