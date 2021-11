'박근혜 가짜 화환'에 '일베 탈'까지…한산했던 전두환 빈소 '아수라장'

'前 대통령 박근혜' 근조화환 가짜...반기문 화환 옆 배치됐다 치워져

병원 정문서 보수 성향 유튜버들·극성 지지자들 몰려 '혼선'

[아시아경제 김소영 기자] 서울 신촌 세브란스 병원에 마련된 전두환 씨 빈소에 전직 대통령 박근혜 씨의 가짜 근조 화환이 등장했다. 또 보수 성향 유튜버와 극우 커뮤니티를 상징하는 인형탈 등장으로 한때 소란을 빚기도 했다.

전 씨 빈소는 23일 오후 5시 서울 서대문구 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 장례 이튿날인 24일 오전 9시 무렵 박근혜 전 대통령의 이름이 적힌 근조화환이 도착했다. 이 화환은 반기문 전 유엔 사무총장 화환 바로 옆에 위치했다. 반대쪽 끝에는 이명박 전 대통령의 화환이 놓여 있었다.

하지만 박 전 대통령 측 유영하 변호사가 한 매체를 통해 박 전 대통령은 이날 오후 5시쯤 화환을 보낼 예정이라고 전하면서 이 화환은 박 전 대통령 측이 보낸 것이 아닌 것으로 확인됐다. 가짜 화환은 설치된 지 반나절 만에 치워졌다.

유 변호사는 "조화는 오후 4∼5시에 도착할 예정"이라며 "오전에 도착한 조화는 누가 보낸 것인지 알 수가 없고, 대통령이 보낸 게 아니다"라고 밝혔다. 이에 따라 오전 중 빈소에 도착한 화환은 치워졌다.

또 이날 병원 정문에는 보수 성향의 유튜버들과 극성 지지자들이 몰리며 혼선이 빚어지기도 했다. 극우 성향의 온라인 커뮤니티 일간베스트(일베) 캐릭터 '베충이' 탈을 쓰고 조문을 다녀간 남성도 있었다.

장례는 5일간 가족장으로 치러지며 발인은 오는 27일 오전이다. 고인의 유언에 따라 화장할 예정으로 장지는 아직 정해지지 않았다.

