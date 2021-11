경기도, 내년부터 시외버스 공기정화정치 보급사업 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 내년부터 시외버스를 대상으로 '스마트형 공기정화장치' 보급사업을 추진한다.

스마트형 공기정화장치는 실내 오염공기를 프리필터(큰 먼지 제거)와 카본필터 (악취물질 제거), 헤파필터(미세먼지, 초미세먼지 제거), UV살균램프(부유세균 및 바이러스 살균)를 통해 청정공기로 바꿔주는 장치다.

경기도는 앞서 시외버스 20대를 대상으로 실증사업을 실시한 결과 미세먼지(PM2.5), 초미세먼지(PM10), 이산화탄소(CO2), 부유세균 농도가 30~50% 감소하는 등 효과가 입증됐다.

이용객이 밀폐된 상태로 장시간 탑승해야 하는 시외버스의 특성상 승객의 건강을 보호하고 편의성이 향상될 것으로 기대된다.

이 사업은 2019년 '미세먼지 저감 도민 체감형 아이디어 공모전'을 통해 발굴한 미세먼지 저감사업을 생활 현장에 직접 적용해 효과를 검증하는 방식으로 추진됐다.

도는 지난해 2월부터 올해 7월까지 이 같은 '미세먼지 저감장치 실증사업'을 실시해 ▲시외버스 스마트형 공기정화장치(대중교통 분야) ▲교실 미세먼지 열교환 정화장치(교육시설 분야) ▲다중이용시설 미세먼지 보호 벤치 신기술(다중이용시설 분야) 등을 선정한 뒤 장치를 개발ㆍ설치하고 과학적인 측정 및 통계분석 방법을 통해 성능을 검증했다.

도는 이들 세 가지 사업 중 저감 효과가 가장 높게 나온 '시외버스 스마트형 공기정화장치' 사업을 내년도 신규사업으로 선정했다.

박대근 도 미세먼지대책과장은 "내년도 예산 수립으로 시외버스 실내 공기정화장치가 확대ㆍ보급되면 도내 시외버스 승객이 오염된 실내공기로부터 안심하고 이용할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로 경기도는 생활 속 미세먼지 신기술을 적극 발굴 및 도입해 도민이 깨끗한 공기를 마실 수 있도록 계속 노력하겠다"고 강조했다.

