이준석, 尹 '이수정 교수' 영입 제안에…"확실히 반대"

[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 당 선거대책위원회(선대위)에 이수정 경기대 범죄심리학 교수가 영입되는 것을 반대한다는 입장을 밝혔다.

이 대표는 23일 조선일보 유튜브 채널 '팩폭시스터'에 출연해 김미선 TV조선 기자로부터 "윤석열 후보가 이수정 교수에게 영입을 제안했는데, 어떤 의견인가"라는 질문을 받았다. 이에 이 대표는 "저는 후보가 저에게 단 한 번도 그 문제를 상의한 적이 없고, 실제로 영입할 것인지도 잘 모르겠다. 저는 영입했다는 사실도 듣지 못했다. (영입) 한다면 반대한다. 확실히"라고 밝혔다.

이어 "만약 그런 영입이 있다면 지금까지 우리 당이 선거를 위해 준비했던 과정과 방향이 반대되는 것"이라며 "그것에 대해서 만약 후보가 지금 상황을 이해하지 못한다면 제가 얘기를 할 생각이 있다"고 설명했다.

또 "(이 교수 영입은) 지지층의 재구성과 전략의 재구성을 의미하는 것이기 때문에 그건 공유가 되어야 한다"고 덧붙였다.

이 대표의 이같은 발언은 국민의힘에서 기존 2030 남성 지지층을 결집시키기 위한 행보를 보였던 것과 이 교수의 영입이 정반대의 방향이라는 의미로 풀이된다.

이 교수는 대한민국을 대표하는 범죄심리분석 전문가로, 여성·아동 인권 보호 전문가로도 활동하고 있다. 이준석 대표 체제 전까지는 국민의힘에서도 여러차례 활동했다. 미래통합당(국민의힘 전신) 성폭력대책위 태스크포스(TF)에서 스토킹 범죄 처벌법안과 '조두순 보호수용법안' 등 정책 입안을 이끌었다.

지난해에는 국민의힘 재·보궐선거 경선준비위원회에서도 활동했다. 그는 당시 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "양성평등이라는 이슈가 꼭 진보의 이슈만은 아니라고 생각한다. 결국 (재보궐 선거도) 여성 인권과 연관된 일이다. 여성에 대한 침해 행위로 인해 지방자치단체장이 물러난 자리를 채우는 것"이라며 "심사를 하는 사람 중 양성평등 가치를 중요하게 여기는 사람이 한 사람이라도 앉아있다는 걸 알면, 아무래도 후보군에서 여성 관련이나 양성평등 정책을 많이 제안할 것 같다고 생각했다"고 말했다.

한편 지난 22일 이 교수는 다수 언론을 통해 "윤 후보 측이 여성 전문가로 캠프에 합류해달라고 제안했다"며 합류를 결정한 이유로 "여성 관련 정책이 기울어진 정책들만 계속 나오고 있어서 누군가는 도움을 줘야겠다 생각했다"고 밝혔다.

