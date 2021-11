[전두환 사망]김기현 "전두환, 역사적 평가는 이미 내려져…인간적 차원에서 조문"

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 24일 고(故) 전두환 전 대통령과 관련해 역사적 평가는 내려졌다면서도, 인간적 차원에서 조문을 나섰다고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 서울 서대문구 세브란스 병원에 마련된 전 전 대통령 빈소를 찾아 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 소회 등을 밝혔다. 그는 정치권 인사들이 전 전 대통령 빈소 방문을 자제하는 것에 대해 "각자 가지고 있는 의견이 다 다르고 존중해야 할 생각"이라면서도 "군사 반란을 통한 권력의 찬탈이나 또 그 후에 민주화 운동 탄압, 인권 탄압 특히 5.18 민주화 운동에 대한 무력 진압은 그로 인해 씻을 수 없는 책임을 져야 된다"고 말했다.

그는 "대한민국의 국격이 이렇게 높아지고 있으면 이제 전직 대통령에 대한 흑역사가 계속 반복되는 것이 과연 국격에 맞는 것이냐는 근본적 고민이 있다"면서 "법적 역사적 평가와는 별개의 문제로 그에 대한 책임은 워낙 크고 막중한 것이기 때문에 반드시 져야 되는 것이 고인의 업보라고 생각한다"고 했다.

이어 "그런 면에서 보면 정식으로 정중하게 진심을 담아서 사죄하고 용서를 구했어야 할 터인데 하는 안타까운 마음이 있다"고 밝혔다.

그럼에도 조문을 한 것에 대해서는 인간적 차원이라는 설명도 덧붙였다. 김 원내대표는 "사람의 죽음 앞에서는 누구나 숙연해질 수밖에 없다는 인간적 차원에서 조문하는 것이 최소한의 도리라고 생각한다"며 "개인적 자격으로 오늘 조의의 뜻만 표했다"고 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr