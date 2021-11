2시간 기다려 김종인 만난 김재원 "무조건 오셔서 선거 이끌어달라" 전해

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 24일 김종인 전 비상대책위원장을 만나 "무조건 오셔서 선거를 이끌어달라 말씀 드렸다"고 전했다.

김 최고위원은 이날 김 전 위원장의 광화문 인근 사무실에서 2시간여 기다린 끝에 김 전 위원장을 만났다. 이후 기자들과 만난 김 최고위원은 "김 전 위원장의 심경을 들었고 말씀에 맞춰 우리가 할 수 있는 역할이 뭔가 그런 서로 간의 얘기를 나눴다"면서 아직은 윤석열 국민의힘 후보 측과 김 전 위원장 사이 이견이 크다고 밝혔다.

김 최고위원은 "(김 전 위원장이) 빨리 혼란 상태를 정리해야 된다 그런 말씀을 하셨다"면서 "제 입장도 김 전 위원장이 선대위에 참여하시도록 여러 가지 여건을 만들고 또 그런 과정에서 꼭 승리할 수 있도록 김 전 위원장께서 선대위에 오셔야 한다는 것"이라고 설명했다.

또 김 전 위원장이 선대위에 올 때까지 만날 것이라며 "결심을 갖고 계신 분인데 이렇게 하면 안 되니까 같이 가야 된다"고 말했다.

