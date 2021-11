제주국제공항, 유관기관 합동 대테러 종합훈련 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 ] 한국공항공사 제주지역본부(본부장 손종하)는 24일 오전, 제주국제공항 화물터미널 및 계류장에서 유관기관과 합동으로 2021년도 대테러 종합훈련을 실시했다.

이날 대테러 종합훈련에서는 훈련 최초로 여객터미널이 아닌 화물터미널에서 X-RAY 검색 중에 발견된 폭발물 처리, 화물터미널 전 직원 대피, 동시에 계류장으로 침입한 무장괴한 검거, 무장괴한이 투척한 화생방 폭발물 신속 처리 작전 등 실제로 공항에서 발생할 수 있는 다양한 종류의 테러를 가정해 훈련을 실시했다.

특히, 최근의 테러 정세를 반영해 여러 장소에서 동시에 발생하는 복합테러 상황을 가정하고 이를 기관 간 유기적인 협조를 통해 성공적으로 훈련을 마쳤다는 점에서 제주공항의 수준 높은 테러대응 능력을 확인할 수 있었다.

훈련에는 국가정보원, 제주지방항공청, 경찰특공대, 해양경찰청 특공대, 해병대 9여단, 공군 수송지원대대 등 13개 기관, 약 100여 명이 참여했다.

손종하 한국공항공사 제주지역본부장은 "앞으로도 유관기관과 지속적인 훈련 및 정보공유를 통해 더욱 안전한 제주공항을 만들 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

