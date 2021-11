강릉 관광 1번지 '견소~순포 해안변' 공원화 추진

해안변 송림지 경포 2·3지구 대상지 지구단위계획 변경 예정

[아시아경제 라영철 기자] 강릉시가 해안변 송림지역 내 난개발을 막고, 지역 주민과 관광객들에게 힐링공간을 제공하는 등 해양관광 거점도시 토대를 마련하기 위해 '해안변 녹지축 공원화 사업'을 추진한다.

24일 강릉시에 따르면, 견소동부터 사천면 산대월리까지 약 72만 1000㎡ 해안변 송림지역 내 경포 2지구와 3지구 대상지에 지구단위계획을 변경할 예정이다.

해당 지역은 토지이용 규제에 따른 재산권 행사가 불가능한 지역으로 대상 토지를 순차적으로 일괄 매입, 도시계획시설(근린공원)로 지정한 뒤 난개발 방지와 자연경관을 보전한다는 방침이다.

대상 토지에 대한 보상 금액은 약 650억 원이 소요될 것으로 예상하며, 내년부터 연차별 계획에 의한 토지보상과 정비를 추진해 오는 2026년까지 마무리할 예정이다.

심호연 도시과장은 "강릉 관광 1번지인 해양자원을 보호하고, 미래 세대에 지속 가능한 자원을 물려줘 해양 관광 힐링 도시의 기반을 확립하겠다"고 말했다.

