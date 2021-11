유진자산운용, 혁신기술 테마 투자하는 ‘메가트렌드 따라잡기 펀드’ 출시

성장 초입 발굴해 장기간 보유함으로써 차별화된 수익률 추구하는 전략으로 운용

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권의 자회사 유진자산운용은 메타버스 등 혁신기술 테마에 투자하는 ‘유진 챔피언 K메가트렌드 따라잡기 펀드’를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 펀드는 현 시점에서 메가트렌드를 형성하는 핵심 테마를 선정한 후 해당 테마 내 성장 가능성이 높은 국내 상장 종목을 중심으로 장기 투자하는 상품이다. 성장 초입에 위치한 혁신기업을 발굴해 장기간 보유함으로써 차별화된 수익률을 추구하는 전략으로 운용된다.

총 5단계의 체크리스트와 스코어링 시스템을 통해 테마를 선정했다. 현재 선택된 테마는 메타버스, 인공지능(AI), Next모빌리티, Next그린, Next바이오 등 5개다.

투자종목은 유진자산운용의 6단계 정성 및 정량적 평가를 통해 핵심사업의 중장기적 성장가치를 기준으로 선정된다. 아울러 시가총액 비중이 아니라 상승 잠재력 순으로 투자 비중을 결정해 시총 상위 종목에 투자 비중이 몰리는 기존 펀드와도 구분된다.

운용 전문성을 위해 테마마다 담당 매니저도 지정했다. 각 매니저는 상시 테마 리뷰를 진행해 과열 및 소외된 테마에 대해 투자 비중을 조절할 예정이다. 정기 리뷰 후 기존 테마가 기준에 부합하지 못한다고 판단될 경우엔 대체할 수 있는 새로운 테마를 발굴하고 배치하는 방식으로 리스크를 관리한다.

손동환 유진자산운용 매니저는 “펀드 투자 대상인 5개 테마는 현 산업 사이클의 흐름과 글로벌 장기생산성 측면에서 아직 성장의 초기 단계를 나타내고 있다”며 “모두가 알고 있는 종목이 아닌 모두가 알게 될 종목에 선제적으로 투자해 기업의 성장을 펀드의 성과로 연결해 나가겠다”고 밝혔다.

