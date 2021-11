리커창 발전소 직접 찾아 "전력 제한 재연 안돼"

리 총리 상하이 시찰중 화력발전소 방문, 발전용 석탄 안정적 공급 보장 강조

中 하루 석탄 생산량 역대 최대 수준인 1200만t

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 전력난으로 고충을 겪은 리커창 중국 총리가 발전소를 직접 찾았다.

24일 공산당 기관지 인민일보는 리 총리가 22∼23일 상하이시의 여러 경제 현장 시찰 중 한 화력발전소를 찾았다고 보도했다.

현장을 찾은 리 총리는 "발전용 석탄의 안정적 공급을 보장해야 한다"며 "전력 공급 제한 현상이 다시 출현하는 것을 방지해야 한다"고 밝혔다.

리 총리는 이어 "전력은 경제 운영의 동력으로서 백방으로 노력해 각종 조처를 해 민생용 전력과 기업의 정상적 생산을 위한 전력을 보장해야 한다"고 강조했다.

그는 지난 22일 열린 주요 성(省)급 행정구역 책임자들과의 간담회에서도 "경제 정책에 관련 조처를 내놓을 때는 실제 상황을 바탕으로 해 실사구시함으로써 운동식, 돌격식, 단칼식 조처를 채택하는 것을 피해야 한다"고 강조하면서 전력 대란을 초래한 경직된 탄소배출 저감 정책을 비판했다.

세계적 원자재 가격 급등에 따른 석탄 수급 불안에다 중국 당국의 경직된 '운동식' 탄소 배출 저감 정책이 더해지면서 지난 9월 중순부터 11월 초까지 전국 31개 성(省)급 행정구역 중 최소 20곳에서 산업용 전기를 중심으로 제한 송전이 이어져 제조업 생산에 큰 차질이 빚어졌다.

예상보다 심각한 부작용에 놀란 당국이 10월부터 저탄소 정책을 후순위로 미루고 대대적으로 석탄 증산을 추진하면서 전력 대란은 일단 해소된 상태다.

중국 당국은 시진핑 국가 주석의 장기 집권 기반을 굳히기 위한 중국 공산당 제19기 중앙위원회 6차 전체회의(6중 전회) 시작 직전인 지난 6일 '전력 공급 정상화'를 선언했다.

중국 국가통계국에 따르면 당국의 대대적 증산 요구 속에서 지난 10월 석탄 생산량은 3억6000만t으로 2016년 3월 이후 6년여 만에 가장 많았다. 최근 중국의 일일 석탄 생산량은 1200만t을 넘어 역대 최대 수준을 나타내고 있다.

다만 시장에서는 난방용 석탄과 전력 수요가 동시에 증가하는 겨울철을 앞두고 중국의 석탄 수급 긴장 상태가 이어질 것으로 전망한다. 중국은 전력 생산의 거의 70%를 석탄에 의존한다.

