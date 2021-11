HP, MS 홀로렌즈2와 MR 서비스 발표

[아시아경제 구은모 기자] HP는 마이크로소프트(MS) 홀로렌즈2와 협력한 차세대 프린터 솔루션 ‘HP xR서비스(HP xRServices)’를 24일 공개했다.

사용자는 MS 홀로렌즈2 헤드셋을 착용한 뒤, HP xR서비스를 통해 언제 어디서든 가상현실 세계 HP 엔지니어에게 프린팅 관련 문의를 하거나 필요한 조언을 얻을 수 있다. 서비스 대기 시간 없이 빠르게 문제를 해결해 다운타임으로 인한 피해를 최소화 할 것으로 보인다.

HP xR서비스는 HP의 모든 산업용 프린터 하드웨어에 적용되며, 사용자들의 디지털 친숙도와 상관없이 간단한 교육만 받으면 바로 작업 현장에서 사용할 수 있다. 사용자는 해당 서비스 속 가상의 HP 엔지니어가 제공하는 단계별 가이드를 따라가면 문제가 되는 지점이나 부품에 쉽게 도달하고 문제를 해결할 수 있다.

관리자는 HP ‘프린트 OSx(Print OSx)’를 활용해 업무 수행 과정에서 생성된 데이터를 결합해 향후 인쇄 작업 최적화 및 생산성 향상을 도모할 수 있다.

HP xR서비스는 현재 일부 고객 대상 베타 프로그램으로 제공되고 있다. 향후 국내에서는 ▲대면 미팅 및 출장 서비스 감소 ▲24시간 언제든 원하는 때 가상환경에서 1:1 지원 서비스 ▲빠른 직원교육 가능 등이 이뤄질 예정이다.

트레이시 갤러웨이 MS 부사장 겸 최고운영책임자(COO)는 “MS 혼합현실(MR) 솔루션은 변화하는 인터렉션 환경에서 실질적인 도움이 되는 메커니즘을 제공하고 있다”며 “HP xR서비스와 홀로렌즈2, 원격 지원 애플리케이션(앱)은 HP의 고객지원 업무에 편의성과 용이성을 더할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr