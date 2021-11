1년간의 K-바이오 성과 결산한다

[아시아경제 이춘희 기자] 1년간의 K-바이오 성과를 결산하는 장이 열린다. 기술수출(라이선스 아웃)을 통해 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 2,500 등락률 -1.79% 거래량 5,084 전일가 139,500 2021.11.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "대웅, 주력 자회사 순항중"미래에셋그룹, 현대중공업지주와 신성장 펀드 결성 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽' close 의 효자 상품으로 떠오른 위산분비 억제제 '펙수프라잔' 개발진이 훈장을 받는 한편 성과 발표도 이어진다

보건복지부와 한국보건산업진흥원은 ‘2021 보건산업 성과교류회’를 23~24일 이틀간 서울 용산구 드래곤시티에서 개최한다고 23일 밝혔다. 올해는 지난해와 달리 코로나19 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 이행계획에 발맞춰 온·오프라인으로 병행해 개최된다.

복지부와 보건산업진흥원은 2015년부터 보건산업 성과교류회를 열어왔다. 올해로 7회째를 맞이한 성과교류회는 양성일 복지부 1차관과 권순만 보건산업진흥원장 등 복지부·보건산업진흥원 관계자와 기업·연구소·병원의 각계 전문가 등 보건산업분야 관계자들 약 1000명이 참여한다.

행사 첫날에는 개막식과 올 한해 보건산업 발전에 기여한 기업·기관을 발굴해 공로를 널리 알리는 유공자 포상이 이뤄진다.

김지덕 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 2,500 등락률 -1.79% 거래량 5,084 전일가 139,500 2021.11.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "대웅, 주력 자회사 순항중"미래에셋그룹, 현대중공업지주와 신성장 펀드 결성 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽' close 팀장(54)은 펙수프라잔을 개발해 총 최대 1조600억원의 글로벌 기술수출을 통해 국가산업경쟁력을 강화한 공로를 인정받아 국민훈장 목련장을 포상받게 됐다. 이영호 한양대 교수(61)는 제대혈 이식과 제대혈을 활용한 세포치료분야 연구를 선도적으로 수행한 공로를 인정받아 근정포장을, 한주용 삼성서울병원 교수(50)는 관상동물 중재시술 시행 후 P2Y12 단독 치료라는 새로운 항혈소판 치료방법을 마련한 공로로 대통령표창을 받게 됐다.

이를 포함해 보건의료기술진흥 유공자 정부포상 41점, 보건의료 기술사업화 유공자 34점, 고령친화산업육성 유공자 9점, 우수 혁신형 제약기업 8점, 우수 혁신형 의료기기기업 12점 등 총 104점에 대해 표창이 수여된다.

이외에도 지원 사업별 주요 성과를 발표하는 성과 발표 및 교류회, 연구자·창업기업·중견기업 간 교류·협력을 강화하기 위한 비즈니스 포럼, 혁신기업·기관들의 기술 및 제품 전시 등이 함께 열린다. 둘째날 열리는 '혁신형 제약기업 성과보고회'에는 펙수프라잔을 개발해 4건의 기술수출 계약을 체결한 대웅제약이 성과 발표를 하고, '혁신형 의료기기 기업 성과보고회'에는 코로나19 진단 시약을 출시해 1조원 규모의 매출을 달성한 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 55,900 전일대비 400 등락률 -0.71% 거래량 152,989 전일가 56,300 2021.11.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 "매출 1900% 증가한 기업도"…작년 벤처천억기업 활약상 보니 [e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 씨젠, 올 3분기 영업익 1286억...전년比 38.7% ↓ close 이 성과 발표를 할 예정이다.

양성일 복지부 제1차관은 “코로나19 라는 전 세계적으로 이례적인 위기 속에서 보건산업 분야는 수출, 고용 등의 경제성장 지표에 큰 기여를 하고 있는 상황”이라며 "보건산업 분야가 대한민국의 미래를 책임지는 전략산업으로 경제성장에 이바지하기 위해 복지부와 보건산업진흥원은 산업계가 필요로 하는 지원을 아낌없이 제공하겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr