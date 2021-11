DB손보, 보험업계 최초 컴플라이언스 경영 인증

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 400 등락률 +0.72% 거래량 42,172 전일가 55,300 2021.11.23 10:35 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 'MZ세대와 소통강화' 메타버스 채널 운영DB손해보험, 대한민국 소통 어워즈 'SNS 콘텐츠 부문 대상' 수상DB손보, 자발적 혁신활동 '원팀' 서비스 혁신 이끌어 close 은 보험업계 최초로 컴플라이언스 경영시스템(ISO 37301) 인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

국제표준화기구(ISO)에서 지난 4월 제정한 기업의 준법경영, 조직 지배구조, 윤리경영 등을 달성하기 위한 국제표준 인증이다.

DB손보는 지난 2017년 컴플라이언스 경영시스템 국제표준(ISO 19600)을 획득한데 이어 이번 인증을 받으면서, 효과적인 컴플라이언스 리스크 관리와 글로벌 수준의 준법경영이 가능할 것으로 기대된다.

DB손보 관계자는 "컴플라이언스 경영시스템에 대한 정기적인 모니터링과 내부심사를 실시해 지속적으로 발전시킬 예정이며 법규 및 기업윤리 준수는 물론 사회적 책임까지 다하도록 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr