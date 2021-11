이마트24, 요기요와 손잡고 'e픽업 서비스' … "고객 편의 증대"

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 85,644 전일가 159,000 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭 e종목]"이마트, 쓱닷컴 유료멤버십 전환 기대" close 24가 24일부터 요기요와 손잡고 매장에서 쇼핑하는 시간과 배달비를 모두 줄일 수 있는 'e픽업 서비스'를 시작한다고 23일 밝혔다.

고객이 요기요 앱을 통해 상품을 주문·결제하고 지정한 시간에 직접 찾아가는 방식이다. 주문 상품을 매장에서 미리 준비해 놓으면 고객이 직접 찾아가는 만큼 배달비가 없고, 와인 등 주류 구매도 가능하다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 85,644 전일가 159,000 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭 e종목]"이마트, 쓱닷컴 유료멤버십 전환 기대" close 24는 서울·수도권 400여곳 매장을 시작으로 순차적으로 픽업서비스를 확대할 계획이다.

또 요기요, 카카오톡 선물하기, 네이버 주문 등 다양한 플랫폼을 통해 배달 서비스를 지속 확대해 나가는 동시에 이번 e픽업 서비스까지 선보이며 비대면에 익숙하고 디테일한 편의를 추구하는 MZ세대(밀레니얼 Z세대)를 주요 고객으로 끌어 들인다는 방침이다.

앞서 올 3월부터 본격적으로 확대하기 시작한 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 85,644 전일가 159,000 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭 e종목]"이마트, 쓱닷컴 유료멤버십 전환 기대" close 24의 배달 서비스 역시 최근 3개월 매출이 오픈 초기 3개월(4~6월)보다 3배 이상 증가하며 큰 호응을 얻고 있다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 85,644 전일가 159,000 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭 e종목]"이마트, 쓱닷컴 유료멤버십 전환 기대" close 24 관계자는 "세심한 편의 제공이 큰 차이를 만든다는 생각으로 이번 e픽업 서비스를 도입했다"며 "앞으로도 고객 편의를 높여 가맹점 매출 증대에 도움이 될 수 있는 방안을 계속 고민하고 실행해 나가겠다"고 말했다.

한편 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 85,644 전일가 159,000 2021.11.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장[클릭 e종목]"이마트, 쓱닷컴 유료멤버십 전환 기대" close 24는 e픽업 서비스 론칭을 기념해 오는 30일까지 e픽업 서비스로 1만3000원 이상 결제하면 5000원 할인 혜택을, 요기요 패스까지 이용할 경우 1000원 추가 할인 혜택을 준다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr