[날씨]23일 영하 7도까지 '뚝'…경기·충청 일부, 대설특보 가능성

[아시아경제 오주연 기자] 내일 아침 기온이 영하 7도까지 떨어지고, 중부지역 일부에서는 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.

기상청은 23일 아침 최저기온이 -7~5도, 낮 최고기온은 2~10도가 될 것으로 전망된다고 22일 밝혔다. 기상청은 "아침 기온은 경기북부와 강원내륙, 산지에서 -5도 이하, 그 밖의 중부지방과 경북권에서 0도 이하로 떨어지겠고 전국에 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다"고 전했다.

특히 한파특보가 발효된 강원 남부 동해안과 경상권 동부는 오늘 아침보다 10도 이상 큰 폭으로 떨어지겠고, 그 밖의 지역은 7도 이상 떨어지는 곳이 많을 것으로 보인다.

경기 남서부와 충청권, 전라권, 경상 서부 내륙, 제주도에는 가끔 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠고, 전남권과 제주도는 저녁 6시까지, 경기 남서부와 충청권, 전북, 경상 서부 내륙은 모레인 24일 아침 6시~9시까지 이어지는 곳이 있겠다.

새벽에는 경기 남서부와 충남권 북부 내륙, 충북 중부, 전북 동부, 제주도 산지에는 많은 눈이 쌓이면서 대설특보가 발표될 가능성이 있다.

예상 적설량은 ▲전북 동부 3~10cm ▲경기 남서부(안성, 평택), 충남권 북부 내륙, 충북 중부, 제주도 산지 2~7cm ▲경기 남서부(오산, 화성), 경남 서부 내륙은 1~5cm ▲충청권(충남권 북부내륙, 충북 중부 제외), 전북 중부 내륙, 전남 북부, 경북 서부 내륙, 서해5도 1~3cm 등이다.

