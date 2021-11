△배영월씨 별세. 김대현씨(전 풍산읍장) 배우자상, 김수정(망우초등학교 교사)·재훈(송양고등학교 교사)·도년씨(중앙일보·JTBC 노조위원장) 모친상, 유윤정씨(조선비즈 생활경제부장) 시모상, 이명호씨(천호초등학교 교사) 빙모상 =22일, 한림대학교 한강성심병원 장례식장 특 3호실(서울 영등포구 국회대로56길 18), 발인 24일 오전 7시30분, 02-2633-4455

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr