신용정보원, 금융데이터 컨퍼런스 개최…"데이터 거버넌스 정교해야"

[아시아경제 송승섭 기자]한국신용정보원이 22일 ‘1회 금융데이터 컨퍼런스 2021’을 온·오프라인 동시 개최했다.

서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 컨퍼런스에는 윤재옥 국회 정무위원장과 고승범 금융위원장, 금융권 CEO 및 유관기관 대표, 핀테크, 빅테크 전문가 등이 참석했다.

이번 컨퍼런스는 금융데이터 포럼의 1년6개월간의 주요 성과물을 공유하기 위해 마련됐다. 신용정보원은 지난해 5월 금융산업 내 빅데이터 연구와 전문성 제고를 위해 학계와 업계 전문가 25명으로 금융데이터 포럼을 출범시킨 바 있다. 컨퍼런스 주제는 ‘연결과 융합의 데이터 시대를 선도하는 우리 금융의 미래’다.

고 위원장은 축사를 통해 “정부는 금융분야가 산업전반에서 데이터 활용을 선도해나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “내년부터 본격 시행될 예정인 금융 마이데이터 서비스의 안착을 위해 정책적 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 고 위원장은 “이종 산업간 데이터 결합·활용을 활성화하겠다”며 “데이터 결합 세부절차 표준화 등 제도를 합리적으로 개선해나가겠다. 데이터결합 전문기관 확대방안도 검토하겠다”고 말했다.

이밖에도 고 위원장은 AI세부지침, AI데이터 라이브러리 등 기술적 인프라, 정보보호 관리·감독 시스템 등을 마련하겠다고 전했다.

공동 축사를 맡은 윤 정무위원장은 “개인정보 전송요구권을 반영한 개인정보보호법 개정안도 국회에 올라와있다”며 “개정법안이 국회를 통과할 경우 데이터 기반 산업혁신은 더욱 속도가 붙을 것”이라고 말했다. 그러면서 “국회 또한 컨퍼런스에서 제시되는 의견들을 입법적 노력을 통해 법률에 담아 금융혁신을 뒷받침할 것”이라고 강조했다.

신현준 신용정보원장은 개회사에서 “내년 초 마이데이터 서비스의 본격 개시를 앞두고 금융회사·마이데이터사업자 및 지원기관은 최종 점검에 여념이 없는 상황”이라며 “신용정보원 또한 마이데이터 산업 종합 지원, 데이터 전송 중계, 종합지원포탈 운영 등을 준비해왔다”고 얘기했다.

또 신 원장은 “데이터 경제의 선순환을 담보하기 위해 무엇보다도 중요한 것은 데이터를 안전하게 잘 쓰는 것”이라면서 “정보주체와 데이터 이용자를 포함한 데이터 생태계 참여자 모두의 목표가 조화롭게 성취될 수 있도록 데이터 거버넌스를 정교하게 설계해 나가야 한다”고 조언했다.

