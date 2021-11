[포토] 진보진영 통합논의 본격 시작

[아시아경제 윤동주 기자] 22일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당-열린민주당 통합 협상 대표단 상견례에 참석한 우상호 더불어민주당 협상단 대표와 정봉주 열린민주당 협상단 대표 등 참석자들이 포즈를 취하고 있다.

양당은 이날 첫 상견례를 시작으로 진보진영의 양 당 통합 논의가 본격적으로 시작되었다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr