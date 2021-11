그랜드 하얏트 서울×스위스 퍼펙션, 새 트리트먼트 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 하얏트 서울 호텔 '더 스파'는 올해 국내에 신규 출시한 스위스 럭셔리 스킨케어 브랜드 '스위스 퍼펙션(SWISS PERFECTION)'과 손잡고 '스위스 퍼펙션 RS?28 리커버' 트리트먼트를 오는 26일부터 선보인다고 22일 밝혔다.

이번 트리트먼트는 스위스 퍼펙션 제품으로 관리가 진행되며 페이셜 60분과 바디 30분으로 구성됐다. 호텔 측은 "'스위스 퍼펙션 RS?28 리커버'는 즉각적인 재생 효과로 피부에 탄력과 광채를 복원해줘 여러 번의 관리 없이도 올 연말 빛나는 피부로 거듭나게 할 것"이라고 말했다.

'더 스파'는 9개의 스파 스위트와 트리트먼트 룸을 갖추고 있다. 모든 트리트먼트는 전문 스파 컨시어지와의 사전 상담을 통해 고객 취향과 컨티션을 고려해 맞춤으로 관리된다. 스파 프로그램을 이용하는 모든 고객에게는 트리트먼트 30~40분 전 호텔 내 사우나 시설을 이용할 수 있는 혜택이 제공된다. '더 스파'의 스파 스위트 내에는 개별 샤워 시설, 화장실, 탈의와 메이크업을 할 수 있는 공간과 개인 금고 등이 마련돼 있다.

