금호석유화학 휴그린, 온라인으로 셀프 견적과 시공 상담까지

금호석유화학이 건자재 브랜드 휴그린(Hugreen)의 온라인 '셀프 견적 및 시공 상담 서비스'를 도입했다고 밝혔다.

휴그린 홈페이지에서 고객들이 거실, 침실, 주방 등 위치별로 직접 실측한 규격을 입력하고 필요한 창호의 종류를 선택하면 창호 설치를 위한 상세 견적이 제공된다. 또 시공 상담 신청 서비스를 통해 원하는 창호를 선택한 후 주거 형태, 시공 환경, 공사 일정 등을 입력하면 전문 시공 상담사와 비대면으로 상담이 가능하다. 상담 후, 필요에 따라서 실측과 시공까지 진행할 수도 있다.

그 동안 창호 소비자들은 견적을 의뢰하기 위해 여러 업체를 직접 방문해야 하는 번거로움이 있었다. 그러나 앞으로는 고객들이 온라인에서 휴그린의 ‘셀프 견적 및 시공 상담 서비스’를 이용하며 시간, 공간의 제약 없이 원하는 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

허권욱 금호석유화학 건자재사업부장은 "포스트 코로나 시대에 고객 편의성을 강화하기 위해 온라인 셀프 견적 및 비대면 상담 서비스를 도입했다"며 "휴그린은 고객들의 새로운 니즈에 항상 적극적으로 대응할 것"이라고 밝혔다.

