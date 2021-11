[포토] 이재명, 한국노총과 첫 간담회

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 22일 서울 여의도 한국노총을 방문, 김동명 한노총 위원장과 간담회를 갖고 있다.

이 자리에서 이 후보는 ‘공공부문 노동이사’ 제도를 신속하게 도입할 필요가 있다고 말했다.

