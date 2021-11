경북 상주시, ‘The 반짝’하게 해 드릴게요!

내서면 지역특화사업으로 취약계층 주거환경 개선

상주시 내서면 지역사회보장협의체가 19일 지역 내 취약계층을 찾아가 주거환경을 청결하게 하는 'The 반짝' 사업을 수행했다.

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시 내서면 지역사회보장협의체가 지난 19일 지역특화사업인 ‘The 반짝’을 진행했다.

‘The 반짝’은 홀몸노인, 장애인, 한부모가정, 소년·소녀 가장 등 취약계층 가구에 찾아가 집 안팎을 정리하고 청소하는 사업이다.

대상자가 건강이 좋지 않거나 홀로 거주하는 터라 쌓인 쓰레기로 인한 청결 문제 등 건강에 영향을 미칠 것이 우려돼 사업이 시행됐다.

송재영 공동위원장은 “협의체 위원들이 적극적으로 참여해 이웃의 생활 환경을 개선하고 그들을 향한 따스한 관심과 사랑을 전하는 시간이었다”라고 했다.

남기동 내서면장은 “민과 관이 하나 돼 사각지대에 있는 대상자들의 필요에 응답하도록 힘을 다해 적절한 서비스를 제공하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr