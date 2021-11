'랑종' 태국영화 최초 1억 바트 수익 '亞흥행'

[아시아경제 이이슬 기자] 태국 반종 피산다나쿤 감독과 나홍진 프로듀서가 만든 공포 영화 '랑종'이 아시아를 휩쓸었다.

22일 쇼박스는 태국 산골마을, 신내림이 대물림되는 무당 가문의 피에 관한 세 달간의 기록을 그린 '랑종'이 태국, 인도네시아, 대만 등 박스오피스를 석권했으며, 특히 싱가포르에서는 8월 12일 개봉 후 종영까지 13주간 장기 흥행을 기록했다고 전했다.

태국 제작사인 GDH에 따르면 '랑종'은 지난달 28일 태국에서 개봉해 18일차에 누적 박스오피스 매출액 1억 바트 (약 36.4억 원)를 돌파했다. 이로써 영화는 2021년 개봉한 태국 영화 최초로 1억 바트 수익을 달성하며, 현지에서 '샹치와 텐 링즈의 전설' '007 노 타임 투 다이' 등 할리우드 영화를 뛰어넘는 성적을 거뒀다.

태국뿐 아니라 이미 개봉한 다른 아시아 국가에서의 반응 또한 뜨겁다. 해외 배급사인 화인컷에 따르면 '랑종'은 지난 16일 기준 인도네시아에서 190만 달러(약 22.5억 원)의 수익을 거두며 인도네시아 개봉 태국 영화 중 역대 최고 흥행을 기록했다. 또한 10월 17일 개봉 이후 한 달째 장기 흥행을 이어오며 여전히 300여 개가 넘는 관에서 상영되고 있다.

뿐만 아니라 싱가포르와 대만에서 각각 60만 달러(약 8억 원), 170만 달러(약 20억 원)의 수익을 돌파했다.

반종 피산다나쿤 감독은 “내 생에 가장 자랑스러운 순간이다. 뜨거운 지지와 성원을 보내주신 전세계 관객들, 그리고 상을 주신 심사위원단에게 감사를 전하고 싶다”고 소감을 전했다.

이어 “'랑종'은 GDH 제작 영화 최초로 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 독일, 폴란드, 스페인, 중남미 지역에서 개봉을 앞두고 있다. 아직 영화를 관람하지 못한 분들도 관심 가져 주시고 찾아주시길 바란다”고 했다.

