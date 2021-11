코웨이, 프리미엄 디자인 '노블 가습기' 출시

건축에서 영감을 얻은 디자인과 자연에서 유래한 색상 적용

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 자연기화식 가습기 '노블 가습기(AM-1421G)’를 출시했다고 22일 밝혔다.

코웨이 노블은 프리미엄 환경가전 브랜드로, 감각적이고 매끄러운 디자인에 코웨이 혁신 기술을 접목한 것이 특징이다. 이번 신제품은 노블 브랜드의 첫 가습기이다. 노블 가습기는 건축에서 영감을 얻은 디자인을 적용해 고급스러움을 강조했다. 또 공간과 조화를 위해 자연에서 유래한 3가지 색상을 채택했다.

이 제품은 자연기화식 가습에 '에어 히팅 시스템'을 더했다. 자연기화식 가습은 빨래가 건조되는 원리처럼 자연 증발하는 수증기를 내보내는 방식이다. 작고 가벼운 수분 입자가 넓은 공간에 빠르게 퍼져 쾌적한 공간을 유지시켜 준다. 에어 히팅은 온풍을 이용해 수분 입자의 온도 저하를 최소화하고 가습량을 풍부하게 해주는 시스템이다.

수조부 내 물 고임을 방지하는 특허 기술 '워터락'을 적용하는 등 위생적인 부분에도 많은 신경을 썼다. 가습 기능을 작동시킬 때 자동으로 물통의 입구를 열고, 가습 기능을 꺼놓으면 물통 입구를 차단하는 물 제어 시스템이다. 2단계 필터 시스템으로 가습에 이용되는 공기도 안심할 수 있도록 해준다.

코웨이 관계자는 "노블 가습기는 디자인은 물론 위생성, 편의성, 성능 등 모든 것을 갖춘 프리미엄 디자인 가습기"라며 "프리미엄 디자인으로 집안 분위기를 바꾸고 높은 성능으로 겨울철 건조한 집안 공기를 해결하는 데 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.

