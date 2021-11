[특징주]스튜디오산타클로스, ‘지옥’ 넷플릭스 세계 1위 소식에 급등

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,240 전일대비 230 등락률 +7.64% 거래량 9,135,883 전일가 3,010 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 배급 영화 ‘강릉’ 박스오피스 1위[특징주]스튜디오산타클로스, 영화 ‘강릉’ 예매율 1위 소식에 강세스튜디오산타클로스, 주식 담보 제공 계약 해제 close 의 소속 배우 류경수가 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘지옥’이 세계 1위에 올랐다는 소식에 스튜디오산타클로스가 급등하고 있다.

22일 오전 9시17분 현재 스튜디오산타클로스는 전일 대비 9.14% 상승한 3285원에 거래되고 있다.

OTT(Over the Top) 등 순위를 집계하는 미국 플릭스패트롤닷컴에 따르면 '지옥'은 20일(현지 시각) 전 세계 넷플릭스 TV쇼 부문 1위에 올랐다. 전날까지 1위는 '오징어 게임'이었다. 국내 넷플릭스 드라마가 세계 차트 정상에 오른 것은 오징어 게임 이후 처음이다.

'지옥'은 연 감독과 최규석 작가가 2019년 내놓은 동명 웹툰이 원작인 6부작 드라마다. 미지의 존재가 어느 날 나타나 사람들에게 죽음을 예고하고, 그 예언이 실현되는 일이 발생하면서 벌어지는 이야기를 그렸다.

지옥에는 스튜디오산타클로스 소속 배우 류경수가 출연해 관심을 끈 바 있다.

