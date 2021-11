기아, 신형 니로 티저 공개…서울모빌리티쇼서 첫 선

EV 콘셉트카 '하바니로' 계승…미래지향적·하이테크한 감성

2021 서울모빌리티쇼서 세계 최초 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 1,800 등락률 +2.15% 거래량 1,633,907 전일가 83,800 2021.11.22 13:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 가 전용 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델 신형 니로의 티저 이미지를 22일 공개했다.

신형 니로는 지난 2016년 1세대 출시 이후 5년 만에 선 보이는 2세대 모델로, '지속가능한 모빌리티'를 위한 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 1,800 등락률 +2.15% 거래량 1,633,907 전일가 83,800 2021.11.22 13:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 의 비전이 담긴 차량이라는 게 회사 측 설명이다.

신형 니로엔 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 1,800 등락률 +2.15% 거래량 1,633,907 전일가 83,800 2021.11.22 13:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 의 새 디자인 철학인 '상반된 개념의 창의적 융합(Opposites United)'과 그 속성 중 하나인 '즐거운 경험(Joy for Reason)'이 적용됐다. 지난 2019년 공개한 전기차(EV) 콘셉트카 '하바니로'를 계승, 미래지향적 이미지를 구현했으며 심플하면서도 하이테크한 감성을 주는 바디에 강인한 느낌의 디테일로 개성을 부각했다.

차량 내부는 수평과 대각선 형태의 조합을 통한 대시보드와 도어 트림의 이색적인 레이아웃이 돋보인다. 아울러 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 1,800 등락률 +2.15% 거래량 1,633,907 전일가 83,800 2021.11.22 13:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 는 신형 니로에 다양한 친환경 소재와 새로운 색상을 적용, 고객에게 차별화된 경험을 제공한단 방침이다.

한편 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 1,800 등락률 +2.15% 거래량 1,633,907 전일가 83,800 2021.11.22 13:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 는 이달 말 개최되는 '2021 서울 모빌리티쇼'에서 신형 니로를 세계 최초 공개할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr