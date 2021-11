모빌리티 구독 플랫폼 '현대 셀렉션' 제주 상륙

전기차 구독 상품 중심 운영…우선 일 단위 '아이오닉 5 스페셜 팩' 등 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 모빌리티 구독 플랫폼인 '현대셀렉션'의 서비스 지역을 수도권·부산에 이어 제주 지역으로 확대 운영한다고 22일 밝혔다.

현대차는 제주가 친환경차 중심의 렌터카 이용률이 높은 지역임을 감안, 제주지역에 한해 전기차 구독 상품을 중심으로 현대 셀렉션을 운영한다. 우선 일 단위로 사용 가능한 아이오닉 5 단기구독상품(스페셜 팩)과 완전 자차 보험, EV 충전카드 등 고객 편의기능을 출시하고 향후 월 구독 상품(레귤러 팩)을 추가할 예정이다.

또 현대차는 국내 자동차 업계 최초로 도입한 '지역간 구독 로밍' 서비스를 제주지역에도 적용, 내륙에서 월 구독 상품(레귤러 팩)을 구독하는 고객들이 제주에서 현대 셀렉션을 이용할 경우 단기 구독 상품의 50% 할인 혜택을 제공한단 방침이다.

제주에서 현대 셀렉션을 이용하고자 하는 고객들은 이날부터 모바일 어플리케이션을 통해 바로 예약이 가능하며, 신규 가입 고객의 경우 스페셜 팩 50% 할인 쿠폰을 제공받을 수 있다.

현대차는 렌터카 업체 '레드캡 렌터카'와의 제휴로 제주 지역에서 서비스를 운영하고, 현지에도 지역별 현지 렌터카와의 상생 제휴를 통해 서비스 지역을 지속 확대할 예정이다. 이외에도 현대차는 연내 캐스퍼 등 신차 추가, 장기간 이용 희망 고객 대상 상품 추가, 차박 희망 고객 대상 포레스트 캠핑카 구독 상품 추가 등을 통해 서비스를 지속 업그레이드 할 방침이다.

한편 지난해 4월 정식 론칭한 현대 셀렉션은 가입회원 1만3000명을 돌파했고, 기존 차량 공유 서빗 대비 월등한 구독률인 97.1%를 유지하는 등 순항하고 있다. 현대 셀렉션의 구독요금엔 차량 관리비용은 물론 보험료, 자동차세와 같은 부대비용이 포함돼 운전자의 번거로움을 줄여준다. 또 모든 차량을 주행거리 제한없이 이용 가능하며 이용 이후엔 해지가 자유로워 고객이 필요한 기간에 따라 월 또는 일 단위 상품을 선택, 합리적인 비용으로 이용 가능하다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr