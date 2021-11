시계인줄 알았는데 재난 경보를? 울산시, 지상파 ‘UHD 재난경보 서비스’ 시범

재난약자시설 재난경보 전파체계 다양화



어린이집·경로당 등에 재난경보 전달기능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 평소 시계였던 모니터가 재난이 발생하면 화면을 통해 긴급 정보를 주며 대피명령을 내린다. 울산에서 시범사업으로 진행되고 있는 ‘UHD재난 경보’ 개념이다.

울산지역 어린이집과 경로당 등에 초고화질(UHD) 재난경보 서비스 시범사업이 시작된다.

울산시는 지상파 방송망을 활용한 ‘지상파 초고화질 방송(UHD, Ultra High Definition) 재난경보 서비스 구축사업’을 완료하고 22일부터 12월 말까지 시범서비스에 들어간다고 22일 밝혔다.

울산시는 지난 4월 과학기술정보통신부와 한국방송통신전파진흥원에서 추진한 공모사업으로 선정됐다. 국비 4억8000만원을 확보해 한국방송통신전파진흥원과 공동으로 시범사업을 추진했다.

울산시는 사업 추진을 위해 지역 내 TV방송 2개사(KBS, UBC)에 초고화질 방송(UHD) 경보망을 구축했다.

또 어린이집, 경로당, 요양병원 등 재난약자시설을 선정해 161곳에 UHD 전용수신기를 설치했다.

이 수신기는 평소 전자시계로 활용된다. 긴급 재난상황 발생 때 중앙정부와 울산시에서 송출한 재난경보를 모니터와 스피커로 표출해 시설 관리자가 신속하게 재난에 대응할 수 있도록 하는 첨단 재난 경보 전파시스템이다.

시민 전파력이 높은 시내버스뿐만 아니라 재난약자시설인 어린이집, 경로당, 장애인시설, 요양병원 등을 중심으로 재난경보 수신기가 설치돼 통신망 장애 등 비상상황에서도 경보 전달이 가능해진다.

울산시 관계자는 “최근 세계적으로 재난의 대형화, 국지화돼 안전에 대한 시민 요구가 높아지고 있는 상황”이라며, “재난약자시설에 새로운 지상파 재난경보 구축으로 경보 전달을 앞당기겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr