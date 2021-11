G마켓, '삼성물산 패션 브랜드' 쇼케이스…최대 60% 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 오는 28일까지 삼성물산 패션부문과 함께 브랜드 쇼케이스를 진행한다고 22일 밝혔다. 인기 상품을 최대 60% 할인가에 선보이며 할인쿠폰 지급 및 사은품 제공 등도 제공한다.

이번 쇼케이스에서는 ▲에잇세컨즈 ▲빈폴 ▲빈폴키즈 ▲갤럭시 ▲로가디스 등 삼성물산 패션부문의 대표 인기 브랜드 제품을 합리적인 가격에 선보인다. 곧 다가올 한파에 대비할 수 있는 겨울철 베스트셀러 및 신상 아이템, G마켓에서만 선보이는 단독 특가 상품도 준비했다.

에잇세컨즈는 '하이넥 미디 패딩 점퍼'를 60% 할인된 가격에 선보인다. '21F/W 신상 래글런 후드 티셔츠'를 비롯한 150종의 제품을 특가에 구매할 수 있다.

빈폴의 대표 인기 상품인 '빈폴맨 푸퍼 쇼트 구스 다운 패딩', '빈폴 레이디스 다이아 퀼팅 패딩' 등 아우터와 '빈폴골프 여성 다운 집업 점퍼', '빈폴키즈 벨루아 푸퍼형 다운 점퍼' 등 골프, 액세서리 및 키즈 관련 인기 상품도 쇼케이스 특가에 선보인다. 갤럭시와 로가디스도 '유틸리티 리버시블 후드 쇼트 다운'과 '코듀로이 재킷' 등 인기 겨울 패션의류를 선보인다.

최대 20만원까지 할인 받을 수 있는 4종 할인쿠폰도 이용할 수 있다. 에잇세컨즈 20% 할인쿠폰, 빈폴 15% 할인쿠폰, 빈폴키즈 5% 할인쿠폰 및 갤럭시·로가디스 15% 할인쿠폰으로 구성되며 멤버십 회원인 스마일클럽 회원이라면 에잇세컨즈(25% 할인), 빈폴(20% 할인), 빈폴키즈(10% 할인)와 갤럭시·로가디스(20% 할인) 쿠폰이 추가로 제공된다.

구매 금액별로 사은품을 제공하는 이벤트도 진행한다. 빈폴맨 의류를 20만원 이상 구매한 선착순 고객 30명에게는 빈폴 양말 세트를, 에잇세컨즈 상품 10만원 이상 구매 고객 50명에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노를 증정한다.

보다 자세한 내용은 G마켓에서 '삼성물산 브랜드위크'를 검색하면 확인할 수 있다.

