[아시아경제 이지은 기자] 북한이 지난 18일 평양에서 개막한 '제5차 3대혁명 선구자대회'를 마무리하며 '위대한 김정은 시대'를 빛내야 한다고 강조했다.

조선중앙통신은 22일 대회 폐막을 알리며 "대회에서는 전국의 3대혁명기수들과 3대혁명소조원들, 근로자들에게 보내는 호소문이 참가자들의 열렬한 지지찬동속에 채택됐다"고 전했다.

통신은 "대회는 역사적인 서한에서 제시된 '모든 혁명진지를 3대혁명화하자!'는 구호를 높이 들고 위대한 김정은시대를 3대혁명의 최전성기, 사회주의건설의 전면적발전기로 빛내이자는 것을 전국의 3대혁명기수들과 3대혁명소조원들, 근로자들에게 열렬히 호소하였다"고 평가했다.

앞서 김정은 노동당 총비서가 선구자대회에 보낸 서한에서 3대혁명 붉은기 쟁취운동의 진전을 촉구한 것을 따르자는 것으로 해석된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr