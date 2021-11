文대통령 "부동산 문제 송구, 주택공급에 좀 더 노력 기울였어야"

2021 대통령 국민과의 대화, 일상으로…"남은 기간, 하락 안정세까지 목표로 두고 있어"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 ‘대통령 국민과의 대화, 일상으로’에서 부동산 문제에 대한 질문을 받고 "부동산 문제는 제가 여러 차례 송구스럽다는 사과 말씀을 드렸는데 지금 지나고 생각해 보면 우리가 좀 더 부동산, 주택 공급에 노력을 기울였으면 좋았겠다는 생각"이라고 말했다.

문 대통령은 "지난번 2·4대책이 조금 더 일찍 마련됐더라면 조금 도움이 되지 않았을까 생각한다. 다만 우리 정부 기간 동안 역대 어느 정부보다 입주물량이 많았고 인허가 물량이 많다. 앞으로 계획된 물량도 많다"고 설명했다.

문 대통령은 "앞으로는 공급 문제가 충분히 해소되리라고 생각한다. 거기에 힘입어 지금 부동산 가격도 상당히 안정세로 접어들고 있고 정부는 남은 기간 동안 하락 안정세까지 목표로 두고 있다"고 말했다.

문 대통령은 "부동산은 다음 정부까지 어려움이 넘어가지 않도록 해결의 실마리를 임기 마지막까지 찾겠다. 부동산 문제 때문에 서민들에게 직접 피해가 갈뿐만 아니라 상대적 박탈감이 크다"고 말했다.

문 대통령은 "불로소득과 초과이익을 환수 할 수 있는, 민간 업자들이 과다한 이익을 누리지 못하게 하는 일괄 대책들을 근래에 부동상 관련 여러 문제가 생기면서 집중적으로 정부가 하고 있고, 관련 법안들도 국회에 제출된 상태이다. 마지막까지 최선을 다해서 노력하겠다"고 다짐했다.

한편 문 대통령은 청년실업 문제와 관련해 "지금 현재 코로나 때문에 줄어들었던 고용이 지난달까지 거의 99.9% 회복됐다. 청년 고용률도 높다"고 설명했다.

문 대통령은 "질좋은 일자리가 되고 있느냐 하는 부분에 대해서는 아직 부족하다. 그 부분에 대해서 질좋은 일자리를 얻을 수 있도록 노력하겠다. 청년희망온 같은 경우도 기업이 중심이 되고 정부가 지원하는 방식으로 노력하겠다. 중소기업에 재직하는 분들에게도 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

