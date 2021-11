광주북구·주택관리공단, 영구임대주택 활성화 업무협약

‘영구임대주택 공동체 활성화’ 협약…커뮤니티센터 거점으로 공동체 형성 사업 추진





[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구(구청장 문인)는 영구임대주택 주민들의 삶의 질 향상을 위해 오는 23일 주택관리공단(사장 서종균)과 ‘영구임대주택 공동체 활성화를 위한 업무협약’을 체결한다고 21일 밝혔다.

협약에 따라 북구는 영구임대주택 내 공동체 사업 계획 수립과 예산 및 행정지원을 하고 주택관리공단이 공동체 사업 공동 추진, 주거행복지원센터(구 관리사무소) 및 마이홈센터 연계 사업 지원 등을 맡기로 했다.

앞서 북구는 지난 8월 두암주공4단지에 커뮤니티센터를 개관하고 이웃 돌봄 활동가 교육 등을 추진하고 있다.

또 주택관리공단과 함께 지역 내 5개 영구임대단지를 대상으로 ▲찾아가는 발코니음악회 ▲홈가드닝 치유화단 조성 ▲화담전 등의 사업도 진행했다.

두 기관은 지속 가능한 협력체계를 구축, 내년에는 커뮤니티 시설 2곳을 추가로 조성하고 공동체 형성을 위한 다양한 문화프로그램을 추진할 계획이다.

문인 북구청장은 “앞으로도 주택관리공단과 적극 협력해 영구임대단지 주민들의 삶의 질 향상과 마을공동체 활성화에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

