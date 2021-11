탁현민, '쇼통' 비판 기사에 "나 말고 더 의미 있는 일에 매진하길"

[아시아경제 황수미 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 현 청와대 의전방식을 쇼통(보여주기식 소통)이라고 비판한 기사에 "좀 더 의미 있는 일에 매진하길 바란다"고 비판했다.

앞서 이명박 정부 청와대에서 근무한 이강래 전 의전비서관실 선임행정관은 21일 조선일보 인터뷰에서 "탁 비서관의 소통을 보면 늘 주인공이 대통령이다. 행사마다 쇼통이라는 단어가 빠지지 않는다"고 지적했다.

탁 비서관은 이날 자신의 페이스북에 해당 인터뷰 기사를 캡처한 사진을 공유하며 "조선일보는 이제 나를 잃어도 좋다. 실상 나는 별것 아니다"라고 했다.

한편 탁 비서관은 앞서 누리호 발사와 관련해 '청와대가 과학자들을 병풍처럼 동원했다'는 취지의 지적을 한 언론 보도가 나오자 "악마 같은 기사"라고 강력히 반발한 바 있다.

지난달 한 언론은 누리호 발사 후 문재인 대통령이 대국민 메시지를 발표하는 자리에 '누리호 발사를 담당해 온 과학기술자들이 병풍으로 동원됐다'는 한 관계자의 말을 전하며 역사적 현장에 정치적 이벤트만 있었다고 지적했다.

이에 탁 비서관은 "(기사를 쓴) 기자가 현장에 있지도 않았다는 점이 얼마나 이 기사가 형편없는지를 알려준다"며 비판했다.

탁 비서관은 "있지도 않았으니 무한 상상을 할 수 있는 자유가 있었던 건지, 애초부터 의도를 가지고 쓴 것인지 모르겠으나 대통령 대국민 메시지 발표 시 관계자들이 함께하는 것은 특별한 배려를 담은 의전"이라고 강조했다.

그는 "대통령과 함께 서는 것은 그 자체가 메시지이고, 대통령은 여간해서 누구와 함께 서지 않는다"며 "이것은 전 세계 정상들, 연설자들의 공통된 의전 형식"이라고 했다.

이어 '방송 중계를 위해 무대를 설치하느라 분주했다'는 기사의 한 대목에 대해서는 "역사적 현장과 메시지를 위해 준비하는 것은 당연하지 않나"라며 "모든 장면을 국민에게 생방송 하는 것은 행사 담당자들의 의무"라고 반박했다.

그러면서 "대통령 메시지 발표 현장에는 백여 명 이상의 연구원들이 함께해 대통령과 악수하고 격려를 받은 뒤 아쉬움을 나눴다"고 덧붙였다.

