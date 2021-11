윤석열 '3金 선대위' 구축… 총괄 김종인, 상임 김병준, 새시대준비위 김한길(종합)

윤석열-김종인 전날 합의 후 인선 공개

공동선대위원장, 본부장급 인선 발표 예정

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장을 선거대책위원회 총괄선대위원장으로, 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장을 상임선대위원장으로 임명하겠다고 공표했다. 김한길 전 새정치민주연합 대표는 중도 확장을 목적으로 하는 '새시대준비위원회'를 구성하고 위원장으로 합류하기로 했다.

윤 후보는 21일 서울 용산구에 있는 김 전 대표의 사무실에서 김 전 대표를 만난 후 기자들과 만나 "선대위에 총괄선대위원장은 김종인 전 위원장이 맡으시고, 상임선대위원장은 김병준 전 위원장과 이준석 당대표가 맡으시기로 했다"며 "공동선대위원장과 본부장들은 조만간 발표하겠다"고 말했다.

이어 김 전 대표의 합류 소식도 전했다. 윤 후보는 "김 전 대표가 새시대준비위원회를 구성해서 정권교체에 함께하시기로 했다"며 "앞으로 새시대준비위원회의 구체적인 조직과 인사 등은 김 전 대표와 긴밀히 협의를 하도록 하겠다"고 했다.

새시대준비위원회는 중도와 진보 측 표심을 흡수하겠다는 취지로 꾸려질 계획이다. 그는 "정권교체를 이뤄나가는 데 청년과 장년층 간의 일체감, 지역 간의 화합을 추진해 나가고 또 한편으로 정권교체를 열망하면서도 국민의힘과 함께하기를 아직은 주저하는 중도와 합리적 진보 측 분들이 모두 함께할 수 있는 그런 플랫폼을 마련할 것"이라고 설명했다.

김 전 대표도 "정권교체를 통해서 새 시대를 여는 데에 저도 힘을 보태겠다"며 "중도, 또는 합리적 진보로 불리는 분들과 함께 어우러져서 정권교체를 위해 기여하겠다. 국민의힘도 이제는 중원을 향해서 두려움 없이 몽골 기병처럼 진격했으면 좋겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 김 전 대표와의 회동을 마친 후 기자들과 만나 이번 인선에 대한 구체적인 이유를 설명했다. 그는 김 전 대표를 영입한 이유에 대해 "중도적이고 합리적인 진보를 포용할 수 있는 분으로는 이분이 적임자가 아닌가 해서 여러 차례 부탁을 드렸다"고 했다. 김병준 전 위원장에 대해서는 "우리나라의 대표적인 정책 통이고 노무현 전 대통령을 모셨고, 임기 내내 국가의 중요한 정책에 대해 관여를 하신 분이기 때문"이라며 "우리 당이 어려울 때 비대위원장을 맡아서 우리 당과도 호흡을 하셨던 분이기 때문에 김종인 전 위원장과 함께 정권교체를 추진해 나가는 데 큰 역할을 하실 역량이 있으신 분이라고 생각한다"고 말했다.

앞서 윤 후보와 김종인 전 위원장은 선대위 인선을 두고 이견을 보여왔으나 전날 비공개 회동 후 김병준 전 위원장과 김 전 대표 영입에 합의를 이뤘다. 이날 윤 후보는 김종인 전 위원장이 김 전 대표 영입에 부정적인 것이 아니냐는 물음에 "제가 알기로는 김종인 전 위원장, 김병준 전 위원장, 김 전 대표 다 가까운 걸로 알고 있다"며 "얼마든지 소통도 하고 그런 관계로 알고 있다"고 답했다. 김종인 전 위원장이 김병준 전 위원장과도 사이가 좋지 않다고 알려진 데 대해서도 "(김종인 전 위원장이) 선배로서 잘 보필해 가지고 이렇게 해 나가면 되지 않겠나, 두 분께서도 아마 그런 생각을 하신 것 같다"고 답했다.

1차 인선 발표에 대해서는 구체적인 시기를 언급하진 않았지만 빠른 시일 내에 이뤄질 것임을 시사했다. 윤 후보는 공동선대위원장직 인선에 대해 "한꺼번에 발표하지는 않고, 우리 당 안팎에 있는 분들을 공동선대위원장으로 모시게 될 때마다 발표를 하겠다"고 밝혔다. 선대위 전체에 대해서도 "중앙 선대위 조직 자체가 지나치게 매머드급이 돼 가지고는 일을 할 수 없기 때문에 지방 선대위 조직과 중앙 선대위 조직을 조화롭게 잘 설계할 생각"이라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr