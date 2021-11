"기업경영환경 선진국 대비 열악, 기업가정신도 쇠퇴"

전경련, 한국경영학회 회원 대상 '기업경영환경 및 기업가정신' 설문조사

[아시아경제 김흥순 기자] 우리나라의 기업경영환경과 기업가정신이 선진국에 비해 뒤처지며 기업가정신 수준도 과거에 비해 낮아지고 있다는 조사 결과가 나왔다.

전국경제인연합회(전경련)는 한국경영학회 회원을 대상으로 기업경영환경과 기업가정신에 대한 설문조사를 실시한 결과 응답자 175명 가운데 62.3%는 우리나라의 경영환경이 선진국에 비해 뒤처진다고 평가했다고 21일 밝혔다. 구체적인 이유로는 ▲기업규제 부담(39.4%) ▲고용비용 증가(31.7%) ▲무역 관련 불확실성(12.8%) 등을 들었다고 덧붙였다.

응답자들은 차기 정부에서 기업경영환경을 개선하기 위해서 추진해야 할 정책으로 ▲기업규제 완화(34.0%) ▲기업의 고용 유연화(26.0%) ▲해외시장 개척 및 거래처 다변화 지원(14.0%) 등을 꼽았다.

경영환경 최대 이슈 글로벌 공급망 재편·디지털전환

혁신·위기대처능력 중요

전경련에 따르면 현재 경영환경에서 중요한 이슈는 ▲글로벌 공급망 재편(30.3%) ▲디지털 전환 가속 (29.7%) ▲ESG(환경·사회·지배구조) 경영(21.7%) ·소비트렌드 변화(17.7%) 순으로 나타났다. 또 현재 경영환경에 가장 필요한 기업가정신은 ▲창의·혁신(40.6%)이 꼽혔으며 ▲위기 대처 능력(29.7%) ▲도전 의식(12.0%)이 뒤를 이었다.

전경련은 글로벌 공급망 재편으로 업에 닥칠 수 있는 위기 상황에 대처할 수 있는 능력이 중요해지고, 산업 전반의 디지털 전환이 가속되면서 기업 경영자의 혁신적인 사고가 중요해졌기 때문이라고 해석했다.

현재 경영환경에 필요한 창의·혁신 등을 발휘한 우리나라의 대표 기업가로는 정주영 회장(34.3%)이 꼽혔다. 또 다른 기업가로는 삼성을 글로벌 선두 기업으로 성장시킨 이건희(21.1%) 회장, 이병철(17.1%) 선대회장이 이름을 올렸다.

기업가정신 수준도 선진국 대비 저조

연대별 기업가정신 갈수록 낮아져

경영학자의 70.3%는 우리나라의 기업가정신 수준이 선진국 대비 낮다는 의견을 보였다. 우리나라의 기업가정신 수준이 선진국에 비해 낮은 이유에 대해 ▲실패를 용인하지 않는 사회 분위기(23.2%) ▲기업·기업가에 대한 부정적 인식(17.1%) ▲청장년층의 안정적인 직업 선호(15.0%) 등을 원인으로 꼽았다.

우리나라 연대별 기업가정신에 대한 평가는 각각 10점 만점에 ▲1970년대 이전(6.3점) ▲1980년대(6.3점) ▲1990년대(6.1점) ▲2000년대(5.7점) ▲2010년대(5.3점) 등 갈수록 낮은 점수를 받았다. 우리나라가 기업가정신이 발휘되기 좋은 환경이 되기 위해서는 ▲기업·기업가에 대한 긍정적 인식 조성(24.0%)이 우선 과제인 것으로 나타났다. 이어 ▲사업 실패 이후 재도전 기회 제공 및 지원(20.9%) ▲기업활동을 제한하는 규제완화(20.3%) 등의 순이었다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "우리나라의 기업가정신이 선진국 수준에 오르지 못했다는 결과가 나온 만큼 기업가정신을 향상시킬 수 있는 환경 조성이 필요하다"며 "기업가에 대한 인식을 개선해 기업가정신을 제고하는 한편, 규제완화와 기업의 고용 유연화를 통해 경영하기 좋은 환경을 만들어야 한다"고 주장했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr